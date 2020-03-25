Sakarya'da işçi servisi aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da işçi servisi aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, işçi servisinin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Sakarya'da işçi servisi aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 7 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, işçi servisinin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Recep S. idaresindeki 54 S 1304 plakalı işçi servisi midibüsü, Cumhuriyet Mahallesi kaymakamlık mevkisinde kontrolden çıkarak önce kaldırıma sonra aydınlatma direğine çarptı.

Araçtaki işçilerden bir kısmı çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, bu kişilerden Sedat K'nin üzerine aydınlatma direği devrildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak, 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sedat K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan sürücü ile 6 işçi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri kaza nedeniyle kopan elektrik tellerine müdahale etti.

Karapürçek, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:20 Kaynak: AA

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