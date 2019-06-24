Son Dakika Haberleri: Sakarya'da işçi servisi devrildi: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sakarya'da işçi servisi devrildi: 4 yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde işçi servisi devrildi.

Sakarya'da işçi servisi devrildi: 4 yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Erenler ilçesinde işçi servisi devrildi. Meydana gelen trafik kazasından 4 işçi yaralandı.

Kaza, Erenler ilçesi D-100 Karayolu Bekirpaşa Mahallesi mevki'inde A.P., idaresindeki 54 S 0716 plakalı işçi servisi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkararak devrildi. Kazayı gören mahalleli yaralılara yardım etmek için olay yerine koştu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası işçileri taşıyan otobüs alev aldı. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaralanan 4 işçiyi servis içinden çıkararak ambulansa aldı. Yaralılar ilk müdahale sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:44 Kaynak: İHA
Erenler, Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil takla attı! Trafik kilitlendi Çalıştığı iş yerinin sekreterini kaçıran kamyon şoförü ölü bulundu! 120 kilometre hızla gelen ölüm kameraya böyle yansıdı Kadın polislere sözlü tacizde bulunan 4 kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 18:13:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da işçi servisi devrildi: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]