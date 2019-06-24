Sakarya'da işçi servisi devrildi: 4 yaralı
31 dakika önce
Sakarya'da işçi servisi devrildi: 4 yaralıSAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde işçi servisi devrildi.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:28 Kaynak: İHA
'da işçi servisi devrildi: 4 yaralı
SAKARYA - Sakarya'nın Erenler
ilçesinde işçi servisi devrildi. Meydana gelen trafik kazasından 4 işçi yaralandı.
Kaza, Erenler ilçesi D-100 Karayolu Bekirpaşa
Mahallesi mevkiinde A.P., idaresindeki 54 S 0716 plakalı işçi servisi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkararak devrildi. Kazayı gören mahalleli yaralılara yardım etmek için olay yerine koştu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası işçileri taşıyan otobüs alev aldı. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaralanan 4 işçi servis içinden çıkararak ambulansa aldı. Yaralılar ilk müdahale sonrasında Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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