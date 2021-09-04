Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari aracın sürücüsü H.Ö. ile 3 kişi yaralandı.

Sakarya 'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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