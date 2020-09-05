Sakarya'da işçilere saldırı iddiası yalanlandı (2) - Son Dakika

Sakarya'da işçilere saldırı iddiası yalanlandı (2)
GÖRÜNTÜLER 5 YIL ÖNCESİNE AİT ÇIKTI Bazı internet haber sitelerinde ve sosyal medya platformlarında, Mardin'den Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Salihiye Mahallesi'ne fındık toplamaya gelen mevsimlik işçilerin işveren ve köylülerin saldırısına uğradığı iddia edilmişti.
GÖRÜNTÜLER 5 YIL ÖNCESİNE AİT ÇIKTI
Bazı internet haber sitelerinde ve sosyal medya platformlarında, Mardin'den Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Salihiye Mahallesi'ne fındık toplamaya gelen mevsimlik işçilerin işveren ve köylülerin saldırısına uğradığı iddia edilmişti. Saldırı anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Sakarya Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 22 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştiği iddia edilen olayın bahçe sahipleri arasında meydana geldiğini ve tartışmanın arbedeye dönüştüğünü, bu konunun bugün sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edilen olayla bir bağlantısının tespit edilemediği ifade edildi. İnternet sitelerinde yayınlanan kavga görüntülerinin ise 2015 yılına ait bir görüntü olduğu ve başka bir ilde yaşandığı, bahse konu haberlerde Sakarya'da yaşanan olay gibi yayınlandığı belirtildi.
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