İşletmeden 385 bin lira değerinde malzeme çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İşletmeden 385 bin lira değerinde malzeme çalan zanlı tutuklandı

28.02.2022 10:18

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde organize sanayi bölgesindeki işletmeden yaklaşık 385 bin lira değerinde malzeme çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde organize sanayi bölgesindeki işletmeden yaklaşık 385 bin lira değerinde malzeme çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Söğütlü İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile JASAT dedektifleri, 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren işletmeden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İşletmede inceleme yapan ekipler, yaklaşık 385 bin lira değerindeki demir merdiven, sac kıvırma makinesi, hamur soğutma grubu, 6 havalandırma davlumbazı ve motoru ile 150 metre uzunluğundaki çelik köşebentlerin çalındığını tespit etti.

Olay yerindeki delillerden yola çıkarak şüphelinin kendisini A.K. olarak tanıtan N.K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.

Toplamda 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 18 suçtan arama kaydı bulunan N.K, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı N.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İşletmeden 385 bin lira değerinde malzeme çalan zanlı tutuklandı
İşletmeden 385 bin lira değerinde malzeme çalan zanlı tutuklandı
İşletmeden 385 bin lira değerinde malzeme çalan zanlı tutuklandı

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Organize Sanayi Bölgesi, Hisarcık, Söğütlü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İşletmeden 385 bin lira değerinde malzeme çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşletmeden 385 bin lira değerinde malzeme çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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