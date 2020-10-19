Sakarya'da ıspanak hasadı buruk başladı - Son Dakika

Sakarya'da ıspanak hasadı buruk başladı

19.10.2020 12:05

Sakarya'da ıspanak hasadı buruk başladı Geçen sene zehirlenme iddiasından bu sene fiyatlardan dolayı çiftçinin yüzü gülmedi Çiftçi Recep Tezeriş: "Bu seneki fiyatlar biraz daha iyi ama çiftçinin yüzünü güldürmüyor" Erenler-Arifiye Ziraat Odası Başkanı Fehmi Özüpek: "Sakarya ıspanak...

Sakarya'da ıspanak hasadı buruk başladı

Geçen sene zehirlenme iddiasından bu sene fiyatlardan dolayı çiftçinin yüzü gülmedi

Çiftçi Recep Tezeriş:

"Bu seneki fiyatlar biraz daha iyi ama çiftçinin yüzünü güldürmüyor"

Erenler- Arifiye Ziraat Odası Başkanı Fehmi Özüpek:

"Sakarya ıspanak konusunda Türkiye'de birinci kalitededir"

SAKARYA - Sakarya'da geçen senelerde zehirlenme iddiaları yüzünden bir çok çiftçi mağdur olurken bu yılki ıspanak hasadından elde edilen rekolte yüzleri güldürmedi.

Kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan ıspanakta hasat başladı. Geçtiğimiz senelerde ıspanakların arasına karışan yabancı otlar nedeniyle çok sayıda vatandaş zehirlenme iddiasıyla hastanelere başvurmuştu. Yaşanan zehirlenme olayları artması sonrasında Sakaryalı ıspanak üreticisi mağdur oldu. Ispanak hasadının çok olması ve fiyatların düşük olmasından memnun olmayan çiftçilerin geçen sene zehirlenme iddiasından bu sene ise fiyatlardan dolayı yüzleri gülmedi. Bu seneki ıspanakların 4-5 liradan satıldığı zaman çiftçinin masraflarını karşılayacağını belirten ıspanak üreticisi Recep Tezeriş, geçen seneki oranla busene fiyatların iyi olduğunu ama üreticilerin bu masraflarını karşılamadığını dile getirdi. Ispanak tüketicilerinin rahatlıkla ıspanak yiyebileceklerini belirten Erenler-Arifiye Ziraat Odası Başkanı Fehmi Özüpek, ıspanakların ilaçlanmadığını, doğal ve organik olduğunu vurguladı.

Bu seneki fiyatlar biraz daha iyi ama çiftçinin yüzünü güldürmüyor

Bu seneki ıspanak fiyatlarının üreticilerin yüzünü güldürmediğini dile getiren Çiftçi Recep Tezeriş, "Ispanak fiyatları belli olmuyor kilosu bazen 2 liraya bazen de 3 liraya satılıyor. Şu anda bilmiyorum hafta bir gün iyi oluyor dört gün kötü. Bu ıspanak bolluktan dolayı fiyatları düşük oluyor. Geçen seneye göre fiyatlar iyi geçen sene zehirlenme iddiaları yüzünden çoğu ıspanağımızı döktük çünkü vatandaş yemeğe korktu. Bu seneki fiyatlar biraz daha iyi ama çiftçinin yüzünü güldürmüyor. Fiyatların 4-5 lira olması gerekir ki çiftçinin yüzü gülsün. Ispanaktaki kaliteyi soracak olursanız Sakarya ıspanak konusunda bir numara Beypazarı'ndan da geliyor ıspanak ama zehirlenme olayı oradan çıktığı için bizim ıspanaklar daha kaliteli. Doktorlarında söylediği gibi ıspanak sağlıklı vücuttaki demir eksikliğini gideren bir sebze ve organik bir sebze ve Temel reisin güç aldığı bir sebze" dedi.

Sakarya ıspanak konusunda Türkiye'de birinci kalitededir

Ispanak tüketenlere seslenen Erenler-Arifiye Ziraat Odası Başkanı Fehmi Özüpek, ıspanaklarda ilaç olmadığını, organik olduğunu ve gönül rahatlığıyla tüketilebilir olduğunu söyleyerek, "Geçen sene maalesef bu ıspanakla ilgili yalan haberler çıktı. Çiftçimiz bu durum yüzünden geçen sene çok mağdur oldu. İnşallah bu sene mağdur olmayacak. Ispanaklara kesinlikle ilaç atılmıyor, doğal ve tüketicilerin rahatlıkla yiyebileceği demir vitaminli bir sebze. Sakarya ıspanak konusunda Türkiye'de kalite olarak birincidir, organiktir ve doğaldır" diye konuştu.

Sakarya'da ıspanak hasadı buruk başladı
Sakarya'da ıspanak hasadı buruk başladı
Sakarya'da ıspanak hasadı buruk başladı
Sakarya'da ıspanak hasadı buruk başladı
Sakarya'da ıspanak hasadı buruk başladı
Sakarya'da ıspanak hasadı buruk başladı
Sakarya'da ıspanak hasadı buruk başladı
Sakarya'da ıspanak hasadı buruk başladı
Sakarya'da ıspanak hasadı buruk başladı
Sakarya'da ıspanak hasadı buruk başladı
Sakarya'da ıspanak hasadı buruk başladı
Sakarya'da ıspanak hasadı buruk başladı

Vatandaş, Sakarya, Çiftçi, Hasat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakarya'da ıspanak hasadı buruk başladı - Son Dakika

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