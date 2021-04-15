İstiridye mantarı yetiştiriciliğine başlayan fındık üreticisi talebe yetişemiyor - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık üreticisi Mesut Kahraman, alternatif gelir sağlaması için evinin bodrum katında istiridye mantarı yetiştiriciliğine başladı.

Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internetten araştırarak kendi imkanlarıyla istiridye mantarı yetiştiriciliğine başladığını söyledi.

Bu işi askerlik yaptığı Karamürsel'de gördüğünü, aklına gelince arkadaşına giderek yöntemi öğrendiğini aktaran Kahraman, "İlk denememde oldukça olumlu sonuç aldım. Komşuma da yardımcı oldum, o da yetiştirmeye başladı. Daha da büyütmeyi düşünüyorum." dedi.

Fındığın yılda bir kez, istiridye mantarının her ay mahsul verdiğine dikkati çeken Kahraman, "Aylık gelirim 3-4 bin lirayı buluyor. Kazançlı, lezzetli ve oldukça faydalı bir ürün. Talebe yetişemiyorum." ifadesini kullandı.

Kahraman, 50 torba üretimle 140 kilo istiridye mantarı elde edilebileceğini vurgulayarak, "İlk olarak 40 torba ürün yetiştirdim. Bu da 2 bin lira gelir getirir. 140 torba ürünle aylık 4 bin lira gelir elde edeceğim. Et yiyemeyenler için çok tercih edilen bir ürün. Tam iftarlık, hafif, lezzetli ve faydalı bir mantar. Zehir oranı sıfır." şeklinde konuştu.