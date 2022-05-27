Sakarya'da izinsiz kazı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Sakarya'da izinsiz kazı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

27.05.2022 10:58
Sakarya'da izinsiz kazı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Sakarya'da izinsiz kazı yapanlara yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya'da izinsiz kazı yapanlara yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda izinsiz kazı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheliler R.Ç. (51), N.S. (58), H.B. (39) ve Ş.E'nin (44) izinsiz yaparken suçüstü yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 26 metal para ve obje ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Sakarya'da izinsiz kazı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Sakarya'da izinsiz kazı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Sakarya'da izinsiz kazı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Sakarya'da izinsiz kazı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

YORUMLAR
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Sakarya'da kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü Sakarya'da kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü Definecilere jandarma baskını, suçüstü yakalandılar: 4 gözaltı Definecilere jandarma baskını, suçüstü yakalandılar: 4 gözaltı
Kaynak: AA

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Son Dakika Turizm Sakarya'da izinsiz kazı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da izinsiz kazı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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