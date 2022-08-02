Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma doğrultusunda Erenler ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 105 kök kenevir bitkisi, 16 buçuk kilo kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak S.Y. ve R.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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