Uyuşturucu tacirlerine jandarma operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu tacirlerine jandarma operasyonu: 1 gözaltı

31.08.2022 11:08
Uyuşturucu tacirlerine jandarma operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 8 kilo 700 gram kubar esrar, 265 gram metamfetamin, 23 skunk bitkisi, 3 ruhsatsız tabanca, 168 tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 8 kilo 700 gram kubar esrar, 265 gram metamfetamin, 23 skunk bitkisi, 3 ruhsatsız tabanca, 168 tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Sakarya Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde İ.E. simli şüpheliye ait ev ve eklentilerine yapılan operasyonda, 265 gram metamfetamin, 8 kilo 700 gram kubar esrar, 25 gram kenevir tohumu, 10 kök kenevir bitkisi, 23 skunk bitkisi, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 168 tabanca mühimmatı, 72 av tüfeği mühimmatı, esrar öğütme aparatı, 2 laptop, kamera kayıt cihazı ve ekranı, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak İ.E. gözaltına alındı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirlerine jandarma operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu tacirlerine jandarma operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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