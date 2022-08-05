Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

05.08.2022 11:01
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 50 kök kenevir bitkisi, 5 buçuk kilogram kubar, 400 gram toz esrar ele geçirildi.

Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 50 kök kenevir bitkisi, 5 buçuk kilogram kubar, 400 gram toz esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma doğrultusunda Sapanca ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alan ekipler, Y.B., M.K.ve N.A. isimli şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyon neticesinde 50 kök kenevir bitkisi, 5 buçuk kilogram kubar, 400 gram toz esrar, tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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