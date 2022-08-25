Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 1 gözaltı

Sakarya'da jandarma ekiplerince Hendek ilçesine gerçekleştirilen operasyonda 1 buçuk kilogram kubar esrar, 30 kök kenevir bitkisi, av tüfeği ele geçirildi.
Sakarya Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehir genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Bu çerçevede ekipler, Hendek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 buçuk kilogram kubar esrar, 30 kök kenevir bitkisi, av tüfeği ele geçirildi. Konuya ilişkin C.S. gözaltına alındı. - SAKARYA
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