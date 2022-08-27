Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 2 gözaltı - Son Dakika
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Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 2 gözaltı

27.08.2022 11:37
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 2 gözaltı

Sakarya'da jandarma ekiplerince Hendek ilçesine gerçekleştirilen operasyonda 2 kilogram kubar esrar, 160 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sakarya'da jandarma ekiplerince Hendek ilçesine gerçekleştirilen operasyonda 2 kilogram kubar esrar, 160 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehir genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Bu çerçevede ekipler, Hendek ilçesi Kalayık Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kilogram kubar esrar, 160 kök kenevir bitkisi, kurusıkı tabanca 4 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Konuya ilişkin L.B. ve oğlu S.B. gözaltına alındı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 2 gözaltı - Son Dakika
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