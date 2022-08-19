Jandarmadan uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Jandarmadan uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

19.08.2022 12:16
Jandarmadan uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Sakarya'da jandarma ekiplerince Karasu ve Kaynarca ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bin 115 kök kenevir bitkisi, 57 gram kubar esrar, 3 kilo kıyılmış tütün, bin 400 bol makaron ele geçirildi.

Sakarya'da jandarma ekiplerince Karasu ve Kaynarca ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bin 115 kök kenevir bitkisi, 57 gram kubar esrar, 3 kilo kıyılmış tütün, bin 400 bol makaron ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehir genelinde uyuşturucuya ve kaçak sigara üretimine geçit vermiyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde Kaynarca ilçesi Ömerağa Mahallesi'nde N.K. isimli şüphelinin ikametinde 315 kök kenevir bitkisi, 50 gram kubar esrar, 2 makaron doldurma makinesi, 1 kompresör, 3 kilo kıyılmış tütün ve bin 400 boş makaron ele geçirildi. Ekipler Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde Ö.A.'ya ait sera ve mısırlık içinde ise 800 kök kenevir bitkisi, 7 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar ele geçirdi. Konulara ilişkin olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

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İçişleri: Diyarbakır'da 11 milyon 942 bin kök kenevir, 841 kilo esrar ele geçirildi İçişleri: Diyarbakır'da 11 milyon 942 bin kök kenevir, 841 kilo esrar ele geçirildi Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kaynak: İHA

Sakarya, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmadan uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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