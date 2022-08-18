Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Akyazı ve Kocaali ilçesinde yaşayan 2 şüphelinin kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Kocaali Şerbetpınarı Mahallesinde B.T.'nin evinin yanında bulunan mısır tarlasında boyları yaklaşık 2 buçuk metre olan 18 kök kenevir bitkisi, Akyazı ilçesi Alaağaç Mahallesi'nde ikamet eden M.K.'nın ev ve bahçesinde 500 kök kenevir bitkisi, 150 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 şüpheli de gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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