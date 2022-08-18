Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

18.08.2022 13:13
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sakarya'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 518 kök kenevir bitkisi, 150 gram kenevir tohumu ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 518 kök kenevir bitkisi, 150 gram kenevir tohumu ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Akyazı ve Kocaali ilçesinde yaşayan 2 şüphelinin kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Kocaali Şerbetpınarı Mahallesinde B.T.'nin evinin yanında bulunan mısır tarlasında boyları yaklaşık 2 buçuk metre olan 18 kök kenevir bitkisi, Akyazı ilçesi Alaağaç Mahallesi'nde ikamet eden M.K.'nın ev ve bahçesinde 500 kök kenevir bitkisi, 150 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 şüpheli de gözaltına alındı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Antalya'da ormanlık alana ekili bin 115 kök kenevir ele geçirildi Antalya'da ormanlık alana ekili bin 115 kök kenevir ele geçirildi Kenevir bitkisi yetiştirilen eve jandarma operasyonu Kenevir bitkisi yetiştirilen eve jandarma operasyonu
Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 18:15:36. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement