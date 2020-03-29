Sakarya'da jandarma uygulama noktasında koronavirüs denetimi - Son Dakika

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Sakarya'da jandarma uygulama noktasında koronavirüs denetimi
6 saat önce
Sakarya'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.
Sakarya'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında D-100 kara yolu Hasanbey kavşağı üzerinde denetim yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplu taşıma araçlarını durdurarak kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşıyıp taşımadıklarını kontrol etti.
Sürücüleri uyaran ekipler, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda yolculara bilgi verdi.
Uygulamada, araç sürücüleri ve yolcuların ateşlerinin olup olmadığı da kontrol edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 08:12 Kaynak: AA
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