Sakarya'da jandarma yardım paralarını dağıttı - Son Dakika

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Sakarya'da jandarma yardım paralarını dağıttı
6 saat önce
SAKARYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 liralık sosyal yardım paralarını, kapı kapı dolaşarak dağıtmaya başladı.
SAKARYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 liralık sosyal yardım paralarını, kapı kapı dolaşarak dağıtmaya başladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında PTT önlerindeki yoğunluğu engellemek için Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kendi sorumluluk alanlarında bulunan vatandaşlara sosyal yardım paralarını dağıtmaya başladı. Jandarma ekipleri teslim aldıkları paraları imza karşılığı vatandaşlara teslim etti. Jandarma ekipleri aynı zamanda evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını da karşıladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:15 Kaynak: DHA
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