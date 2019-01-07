Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Jandarmadan Asayiş Operasyonları

Sakarya'da Jandarmadan Asayiş Operasyonları

1 saat önce

Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya'da Jandarmadan Asayiş Operasyonları, System.String[]
Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, istihbarat çalışması sonucunda İstanbul'dan tedarik ettikleri uyuşturucu maddeyi Sakarya'da satacakları bilgisine ulaşan Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı.

Şüphelilerin kente giriş yaptığını tespit eden ekipler, seyir halindeyken otomobili durdurdu.

Otomobilde ve araçtakilerin üzerinde arama yapan jandarma ekipleri, bir kişinin iç çamaşırına sakladığı yaklaşık 10 gram kokain ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 200 lira ele geçirdi.

Olayla ilgili otomobil sürücüsü B.S ile yanındaki U.B. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklandı. U.B. ve A.Ö. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kocaali Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10'u "dolandırıcılık" olmak üzere 12 suç kaydı bulunan bir şüphelinin ağabeyinin kimliğiyle saklandığı bilgisine ulaştı.

Caferiye Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli E.K'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ve hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:54 Kaynak: AA

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa
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