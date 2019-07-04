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Sakarya'da jandarmadan esrar ve kenevir operasyonu: 2 gözaltı

46 dakika önce

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iki farklı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda esrar ve kenevir ele geçirirken, 2 şahsı da gözaltına aldı.

Sakarya'da jandarmadan esrar ve kenevir operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iki farklı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda esrar ve kenevir ele geçirirken, 2 şahsı da gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatmış olduğu operasyonlarına devam ediyor. Operasyon kapsamında Jandarma İstihbarat, Söğütlü İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerini, Adapazarı İlçe Jandarma ekipleri ortaklaşa Söğütlü ilçesi Hasanfakı ve Adapazarı ilçesi Yahyalar Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonlarda belirlenen ikametler ve fındık bahçelerinde yapılan aramalarda zulalanmış halde 275 gram esrar maddesi, fındıklık bahçesinde ekili halde 122 kök kenevir, 195 gram kenevir tohumu, ruhsatsız 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

Arama sonrası gözaltına alınan Ü.Ç. isimli şüpheli şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, şüpheli A.Ç.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:20 Kaynak: İHA
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