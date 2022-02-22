Üye Girişi
Sakarya'da kablo hırsızlığı şüphelisinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu - Son Dakika

Sakarya'da kablo hırsızlığı şüphelisinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

22.02.2022 11:17
Sakarya'da kablo hırsızlığı şüphelisinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Sakarya'da kablo hırsızlığı şüphelisinin evinde av tüfeği, tabanca, bıçak ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Sakarya'da kablo hırsızlığı şüphelisinin evinde av tüfeği, tabanca, bıçak ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Akyazı ilçesinde kablo hırsızlığına ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli K.S'nin (21) Akyazı'daki evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, ruhsatsız 4 av tüfeği, ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 havalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 6 şarjör, 3 av tüfeği namlu ucu, 6 çakı, kasatura, 5 fişek, 20 tabanca mermisi, demir kesme makası, 50 metre internet kablosu bulundu.

Gözaltına alınan K.S'nin çaldığı kablonun bir kısmını 2 bin lira karşılığında tanımadığı bir hurdacıya sattığını beyan ettiği öğrenildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Sakarya'da kablo hırsızlığı şüphelisinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu Sakarya'da kablo hırsızlığı şüphelisinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu FETÖ ŞÜPHELİSİNİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI FETÖ ŞÜPHELİSİNİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI Kablo hırsızının evinden 9 silah çıktı Kablo hırsızının evinden 9 silah çıktı

Av Tüfeği, Mühimmat, Sakarya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da kablo hırsızlığı şüphelisinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:19 Altın fiyatları son iki ayın zirvesini gördü: 845 TL
11:19 Ukrayna-Rusya gerilimi doları fırlattı: 13,76
11:16 Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!
10:57 Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile el ele görüntülendi!
10:45 Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıyan Putin ne istiyor? İşte o soruların yanıtları
10:37 "Parasız adam, gereksiz adam" sözleriyle gündemde yer alan Gizem Tuncer, yeni polemiğin fitilini ateşledi
10:31 Rusya'dan Ukrayna'da Gürcistan taktiği: 14 yıl sonra metin aynı, şehirler farklı! Güney Osetya ve Abhazya yerine, Donetsk ve Lugansk!
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
10:26 Üç yetim kardeşten sevindiren haber geldi!
10:25 Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir!
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:27:22. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da kablo hırsızlığı şüphelisinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement