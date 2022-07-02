Kutlamalar kapsamında deniz şehitleri anısına dün Karadeniz 'e çiçek bırakan Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve Belediye Başkanı İshak Sarı 'nın da aralarında olduğu protokol üyelerini taşıyan teknenin sahile yaklaştığı esnada şanzımanı arızalandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kabotaj Bayramı kutlamasından dönen protokol üyelerini taşıyan tekne iskeleye çarptı - Son Dakika

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