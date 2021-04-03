Sakarya'da kaçak alkol operasyonu: 16 buçuk litre ele geçirildi - Son Dakika

Sakarya'da polis ekiplerince 1 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramalarda satışa hazır pet su şişelerine doldurulmuş 33 adet toplamda 16 buçuk litre kaçak alkol ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgelerinde mevcut huzur ve güven ortamı ile kamu düzeninin devamının sağlanmasının yanı sıra, ölümlere yol açan kaçak alkol satışlarına yönelik il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Kaçak alkol ile alakalı il genelinde yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 1 iş yeri ve 1 araçta ekiplerce arama gerçekleştirildi. Satışa hazır yarım litrelik pet su şişelerine doldurulmuş 33 adet toplamda 16 buçuk litre kaçak alkol, satışı gerçekleştirilemeden ele geçirildi. Konuya ilişkin ise yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçu kapsamında gerekli yasal işlem gerçekleştirildi. - SAKARYA