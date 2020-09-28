Kaçak hayvan operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da çok sayıda kaçak hayvanın ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerce adreste yapılan aramada, 1 lama, 1 vervet cinsi maymun, 7 nando cinsi devekuşu, 1 emo cinsi devekuşu, 1 devekuşu, 2 cüce domuz, 1 serval cinsi kedi, 3 flamingo ve 2 karakulak ele geçirildi.
Hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Kara Avcılığı Kanunu suçları kapsamında işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 23:21 - Kaynak: AA
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