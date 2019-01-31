Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü Operasyon: 7 Gözaltı

Sakarya'da Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü Operasyon: 7 Gözaltı

52 dakika önce

Sakarya'da kaçak kazı yapanlara suçüstü operasyon: 7 gözaltı Jeneratör ile aydınlattıkları alanda kaçak kazı yapıyorlardı Dinamitli definecileri jandarma enselediSAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde branda ile çalışma alanını kamufle edip jeneratör yardımıyla aydınlattıkları alanda kaçak...

Sakarya'da kaçak kazı yapanlara suçüstü operasyon: 7 gözaltı
Jeneratör ile aydınlattıkları alanda kaçak kazı yapıyorlardı
Dinamitli definecileri jandarma enseledi

SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde branda ile çalışma alanını kamufle edip jeneratör yardımıyla aydınlattıkları alanda kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kazı esnasında dinamit kullandıklarını itiraf etmesi jandarma ekiplerini de şaşırttı.
Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerine kaçak kazı yapıldığı ihbarı yapıldı. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Harkköy Mahallesi Kömürlük mevkiinde definecilerin branda ile çalışma alanını kamufle edip jeneratörle aydınlattıkları alanda hilti makinesi ile kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Harekete geçen Jandarma Asayiş Timleri olay yerinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen M.S., R.D., K.A., M.T., A.D., E.S. ve B.A. isimli 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Öte yandan, kazı esnasında dinamit kullandıklarını da itiraf eden şüpheliler jandarma ekiplerini şaşırttı. Olay mahallinde yapılan aramada aralarında jeneratör ve hiltinin de olduğu çok sayıda malzeme ele geçirilerek tutanakla muhafaza altına alındı. Savcılığın talimatı ile olay Sakarya Müze Müdürlüğüne bildirildi. Müze yetkililerin olay yerinde inceleme yapması beklenirken, gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:28 Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi Ayağı Kalorifer Borusu ile Duvar Arasında Sıkışan Miniğin İmdadına, İtfaiyeci Abileri Yetişti

Çocukların Uçan Tekmeli ve Yumruklu Kavgası Kamerada! Göl Kenarında Kendini Asan Vatandaş, Şans Eseri Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 13:20:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü Operasyon: 7 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]