Son Dakika Haberleri: Sakarya'da kaçak kesilen 20 ton ete el konuldu
Son Dakika Güncel Sakarya'da kaçak kesilen 20 ton ete el konuldu - Son Dakika

Sakarya'da kaçak kesilen 20 ton ete el konuldu

6 saat önce

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, kaçak et kesimi yapılan 2 iş yerine baskın yapıldı.

Sakarya'da kaçak kesilen 20 ton ete el konuldu, System.String[]
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, kaçak et kesimi yapılan 2 iş yerine baskın yapıldı. Ele geçirilen 20 ton et ve sakatat, imha edilmek üzere çöp kamyonlarına yüklendi. Etlerin hangi havyana ait olduğu yapılacak analizle ortaya çıkacak.

Erenler Toptancılar Sitesi'nde kaçak et kesimi yapıldığı belirlenen iş yerine polis ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın yapıldı. Kapıyı açarak giren ekipler, içeride kesik hayvan başı ve hayvan parçaları ile piyasaya sürülmek üzere hazırlanan etlerle karşılaştı. Sahipleri aynı olan  yandaki iş yerinde de et kesimi yapıldığı öğrenildi. Bunun üzerine bu iş yerine de girildi.

Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince etlerden numune alınırken, iş yerinin sahipleri olduğu bildirilen 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konulan 20 ton et ve sakatat imha edilmek üzere çöp kamyonlarına yüklendi. Etlerin hangi havyana ait olduğu yapılacak analizle ortaya çıkacak. İş yeri sahipleri hakkında işlem başlatıldı.


- Erenlersakarya
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:15 Kaynak: DHA
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