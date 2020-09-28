SAKARYA'da, yurtdışından kaçak getirdiği devekuşu, maymun, lama, flamingo gibi hayvanlarla mini bir hayvanat bahçesi kuran kişinin evine baskın düzenlendi. Hayvanlar, İstanbul 1. Bölge Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adapazarı ilçesinde hobi olarak yabani hayvanlarla ilgilenen bir kişinin evinde arama yaptı. Yurtdışından kaçak yollarla ülkeye sokulan 1 adet lama, 1 adet Vervet cinsi maymun, 7 adet Nando cinsi devekuşu, 1 adet Emo cinsi devekuşu, 1 adet devekuşu, 2 adet cüce domuz, 1 adet Serval cinsi kedi, 3 adet flamingo ve 2 adet karakulak cinsi yabani hayvan ele geçirildi. Hayvanlar İstanbul 1. Bölge Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. İsmi açıklanmayan kişi hakkında, ?Kara avcılığına muhalefet? ve ?Yurda kaçak yollardan hayvan getirmek? suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.