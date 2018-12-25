Sakarya'da Kaçak Mühimmat Operasyonu
1 saat önce
Sakarya'da düzenlenen kaçak mühimmat operasyonunda, 941'i kalaşnikof fişeği olmak üzere çeşitli çaplarda bin 91 mühimmat ve 10 şarjör ele geçirildi.
Sakarya
'da düzenlenen kaçak mühimmat operasyonunda, 941'i kalaşnikof fişeği olmak üzere çeşitli çaplarda bin 91 mühimmat ve 10 şarjör ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Akyazı Jandarma
Komutanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bıçkıdere Mahallesi'nde yasa dışı yollarla elde edilen mühimmat bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli F.A'nın ikamet ettiği ev ve eklentilerinde arama yaptı.
Aramada 941'i kalaşnikof fişeği olmak üzere çeşitli çaplarda bin 91 mühimmat ve üç farklı silaha ait 10 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:12 Kaynak: AA
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