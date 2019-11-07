Son Dakika Haberleri: Sakarya'da kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Sakarya'da kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Sakarya'da kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Sakarya'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Sakarya'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçuna karışan veya karışması muhtemel kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaçak yollarla ülkeye giren ve sonra piyasaya sürülerek satışı yapılan bandrolsüz gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleriyle ilgili 5 ay süren çalışma sonucu, 5 ikamet, 4 iş yeri ve 2 depoda eş zamanlı düzenlenen operasyondaki aramalarda bin 200 kilogram nargile tütünü, 23 elektronik sigara likidi, 217 puro, 74 tütsü, sahte olduğu değerlendirilen 145 bandrol, 17 kilogram açık tütün ve 3,5 kilogram pipo tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili O.K, R.T, C.D, A.H.Y. ve H.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaçakçılıkla Mücadele, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon! Dolaptan 3 milyon lira çıktı
Ankara'da pavyonlara yapılan denetlemelerde ceza yağdı Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da açıkladı: Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişi elimizde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 18:32:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]