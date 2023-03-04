Sakarya'da kaçırılan 20 yaşındaki erkek, Tekirdağ'da kurtarıldı - Son Dakika
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Sakarya'da kaçırılan 20 yaşındaki erkek, Tekirdağ'da kurtarıldı

04.03.2023 13:22

SAKARYA'dan kaçırılarak, getirildiği Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde cinsel saldırıya uğrayıp 20 bin lirası gasbedilen 20 yaşındaki erkek, polisin operasyonuyla kurtarıldı.

SAKARYA'dan kaçırılarak, getirildiği Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde cinsel saldırıya uğrayıp 20 bin lirası gasbedilen 20 yaşındaki erkek, polisin operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, Sakarya'dan kaçırılıp Çerkezköy ilçesinde getirilen kişinin, bir evde zorla tutulduğu ihbarı yapıldı. Polis, belirlediği eve operasyon düzenledi. Operasyonda, ismi açıklanmayan kişi kurtarıldı. Polise direnen şüpheliler Sinan A., Ş.Ç., İ.Ş., M.Ç. ve E.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin, kaçırdıkları kişiye cinsel saldırıda bulunup, 20 bin lirasını gasbettiği tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çete lideri Sinan A. ile 4 kişi, 'Cinsel Saldırı' 'Nitelikli yağma' suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


Kaynak: DHA
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Çerkezköy, Tekirdağ, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da kaçırılan 20 yaşındaki erkek, Tekirdağ'da kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da kaçırılan 20 yaşındaki erkek, Tekirdağ'da kurtarıldı - Son Dakika
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