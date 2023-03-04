Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, Sakarya 'dan kaçırılıp Çerkezköy ilçesinde getirilen kişinin, bir evde zorla tutulduğu ihbarı yapıldı. Polis, belirlediği eve operasyon düzenledi. Operasyonda, ismi açıklanmayan kişi kurtarıldı. Polise direnen şüpheliler Sinan A., Ş.Ç., İ.Ş., M.Ç. ve E.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin, kaçırdıkları kişiye cinsel saldırıda bulunup, 20 bin lirasını gasbettiği tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çete lideri Sinan A. ile 4 kişi, 'Cinsel Saldırı' 'Nitelikli yağma' suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

Çerkezköy, Tekirdağ, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da kaçırılan 20 yaşındaki erkek, Tekirdağ'da kurtarıldı - Son Dakika

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