Sakarya'da kadın yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada kan aktı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da kadın yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada kan aktı: 2 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da kadın yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada kan aktı: 2 yaralı

7 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kişi arasında kadın yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada 1 kişi bıçaklanarak yaralanırken, diğer kişi ise bıçaklanan kişi tarafından darp edilerek yaralandı.

Sakarya'da kadın yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada kan aktı: 2 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kişi arasında kadın yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada 1 kişi bıçaklanarak yaralanırken, diğer kişi ise bıçaklanan kişi tarafından darp edilerek yaralandı. Büyüyen olayı polis ekipleri güçlükle ayırırken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay, Adapazarı ilçesinde Adnan Menderes Caddesinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde eski kız arkadaşının çalıştığı yere gelen T.D., arkadaşını görmekte ısrar edince çevredeki vatandaşlar ile T.D. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın sonucu S.D. isimli vatandaş ile T.D. arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede esnasında T.D. isimli şüpheli, S.D. isimli vatandaşı bıçaklayarak yaraladı. Bıçakla yaralanan S.D. ise T.D.'yi darp ederek yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan arbedeyi güçlükle ayırırken, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonucunda yaralılar ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

23 çocuğu rehin alan şahıs polis tarafından öldürülürken, eşini de köylüler döverek öldürüldü
Son dakika: Sarıyer'deki polis okulu uyuz nedeniyle tatili edildi Karantinaya alınan Vuhan'da kan donduran görüntü! Sokak ortasında ölen bir adam bulundu İngiltere'de iki kişide koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:15:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da kadın yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada kan aktı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]