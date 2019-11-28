Sakarya'da

Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜKAM) tarafından "Kadına Karşı Şiddeti Önlemede İş Birliği" paneli düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, İlahiyat Fakültesi'ndeki panele, Sakarya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü ve Aile Eğitimcisi Yadigar Ekerbiçer, Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Betül Uruk, İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Soner Duman ve Doç. Dr. Hülya Terzioğlu konuşmacı olarak katıldı.

Ekerbiçer, 2016 yılında şiddet önleme ve izleme merkezini kurduklarını belirterek, şiddet uygulayanlarla değil mağdurlarla ilgilendiklerini kaydetti.

Kendilerine gelen vakalarda psikolojik şiddetin ön planda olduğuna değinen Ekerbiçer, ŞÖNİM'de şiddet gören kadınlara yönelik hukuki destek, önleyici hizmet, mücadele ve yönlendirme, eğitim ve mesleki hizmet, kurumlarla koordinasyon, ekonomik destek, psikososyal destek hizmetlerinin de verildiğini sözlerine ekledi.

Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Uruk da kadın haklarıyla ilgili yasalardan ve bazı uluslararası sözleşmelerin öneminden bahsetti.

Şiddetin türlerinin psikolojik, ekonomik, fiziksel olduğunu dile getiren Uruk, herhangi bir şiddete maruz kalınması durumunda koruyucu ve önleyici tedbirlerin talep edilip alınabileceğini bildirdi.

Panel sonunda konuşmacılara hediye takdim edildi.