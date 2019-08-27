Son Dakika Haberleri: Sakarya'da kadına şiddete tepki
Son Dakika Güncel Haber

Sakarya'da kadına şiddete tepki

1 saat önce

Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından son günlerde artan kadına şiddet olaylarına ilişkin açıklama yapıldı.

Sakarya'da kadına şiddete tepki, System.String[]

Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından son günlerde artan kadına şiddet olaylarına ilişkin açıklama yapıldı.

Sakarya Adliyesi önünde toplanan baro üyeleri adına açıklama yapan Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı avukat Betül Uruk, ülkede son günlerde kadınlara yönelik şiddetin vahim bir şekilde arttığını söyledi.

Her gün birden fazla kadına şiddet haberiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Uruk, "Acımızı anlatmaya kelimeler bulamadığımız, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir noktaya geldik. Çok fazla kadın kaybediyoruz, bu kadınları da kendilerine en yakın kişiler olan eşleri, partnerleri veya diğer aile bireylerinin katli sonucu kaybediyoruz. Merve Kotan Aydın'da, Emine Bulut cinayetinden 3 gün önce sevgilisi olup evleneceğim dediği kişi tarafından katledildi. Bu yüreğimizi kanatan olay ses ve görüntüleri kaydeden birileri olmadığı için akıp giden bir haberden öteye geçemedi." diye konuştu.

Son 1 haftada 4, 2019'un ilk 6 ayında toplam 214 kadın öldürüldüğünü ifade eden Uruk, şöyle konuştu:

"Bunlar bilebildiğimiz cinayetler, bunların dışında Türkiye' nin her yanında her an tehdit, aşağılanma, saldırı ve şiddete uğrayan milyonlarca kadın var. Beklentimiz kadının şiddet gördüğü ailesinin değil kadının kendisinin korunmasıdır. Kadını 6284 sayılı yasa ile korumaktayız. Ne yazık ki halen bu yasanın aileyi böldüğü söylenerek yasanın tartışmaya açılması gündemde. Belirtmekteyiz ki yasalar aileyi bölmez, aileyi şiddet böler. Bizler Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadın cinayetlerini durdurmak için atılması gereken her türlü adıma destek olacağımızı, cinayet faillerinin en yüksek cezayı alabilmesi için dosyaların takipçisi olduğumuzu bildiririz."

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkan Yavaş'tan çalışan annelere müjde: Çocuk bakımevleri hizmete girecek
Kızının yanında darp edilip başından vurulan kadın yaşam mücadelesi veriyor Yoga yaparken 24 metre yüksekten beton zemine çakıldı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 30 Ağustos videosu gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 16:24:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da kadına şiddete tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]