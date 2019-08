Sakarya'da kadına şiddete tepki

Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından son günlerde artan kadına şiddet olaylarına ilişkin açıklama yapıldı.

Sakarya Adliyesi önünde toplanan baro üyeleri adına açıklama yapan Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı avukat Betül Uruk, ülkede son günlerde kadınlara yönelik şiddetin vahim bir şekilde arttığını söyledi.

Her gün birden fazla kadına şiddet haberiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Uruk, "Acımızı anlatmaya kelimeler bulamadığımız, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir noktaya geldik. Çok fazla kadın kaybediyoruz, bu kadınları da kendilerine en yakın kişiler olan eşleri, partnerleri veya diğer aile bireylerinin katli sonucu kaybediyoruz. Merve Kotan Aydın'da, Emine Bulut cinayetinden 3 gün önce sevgilisi olup evleneceğim dediği kişi tarafından katledildi. Bu yüreğimizi kanatan olay ses ve görüntüleri kaydeden birileri olmadığı için akıp giden bir haberden öteye geçemedi." diye konuştu.

Son 1 haftada 4, 2019'un ilk 6 ayında toplam 214 kadın öldürüldüğünü ifade eden Uruk, şöyle konuştu:

"Bunlar bilebildiğimiz cinayetler, bunların dışında Türkiye' nin her yanında her an tehdit, aşağılanma, saldırı ve şiddete uğrayan milyonlarca kadın var. Beklentimiz kadının şiddet gördüğü ailesinin değil kadının kendisinin korunmasıdır. Kadını 6284 sayılı yasa ile korumaktayız. Ne yazık ki halen bu yasanın aileyi böldüğü söylenerek yasanın tartışmaya açılması gündemde. Belirtmekteyiz ki yasalar aileyi bölmez, aileyi şiddet böler. Bizler Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadın cinayetlerini durdurmak için atılması gereken her türlü adıma destek olacağımızı, cinayet faillerinin en yüksek cezayı alabilmesi için dosyaların takipçisi olduğumuzu bildiririz."