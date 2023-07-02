Sakarya'da Kadını Silahla Rehin Alan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sakarya'da Kadını Silahla Rehin Alan Şüpheli Gözaltına Alındı

02.07.2023 14:09

Sakarya'da bir kadını silahla rehin alan şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, etrafa ateş açarak birlikte yaşadığı kadını rehin almıştı. Polis ekipleri, şüpheliyi ikna etmeye çalışırken, kadını serbest bıraktı. Şüpheli, operasyon düzenleyen özel harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan T.T (48), elindeki silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı, birlikte yaşadığı kadını rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİSLERİN ÜZERİNE BIÇAK VE ŞİŞE FIRLATTI

Ekipler, şüpheliye rehin aldığı kadını bırakması ve teslim olması çağrısı yaptı. Alkol ve uyuşturucunun etkisinde olan zanlı ise balkondan polislerin üzerine sandalye, bıçak, şişe gibi eşyalar attı.

3 SAAT SONRA SERBEST BIRAKTI

Şüphelinin, ikna çabaları sonucu 3 saat sonra serbest bıraktığı ve başında darp izleri bulunan kadın, kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

İkna çabalarına yanıt vermeyen şüpheli, operasyon düzenleyen özel harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay yerinden kareler;

Birlikte yaşadığı kadını rehin alan kişiyi, Özel Harekat polisleri etkisiz hale getirdi
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan kişiyi, Özel Harekat polisleri etkisiz hale getirdi
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan kişiyi, Özel Harekat polisleri etkisiz hale getirdi
Kaynak: AA
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Sakarya, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Kadını Silahla Rehin Alan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da Kadını Silahla Rehin Alan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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