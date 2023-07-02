Sakarya'da Kadını Silahla Rehin Alan Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan T.T (48), elindeki silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı, birlikte yaşadığı kadını rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİSLERİN ÜZERİNE BIÇAK VE ŞİŞE FIRLATTI

Ekipler, şüpheliye rehin aldığı kadını bırakması ve teslim olması çağrısı yaptı. Alkol ve uyuşturucunun etkisinde olan zanlı ise balkondan polislerin üzerine sandalye, bıçak, şişe gibi eşyalar attı.

3 SAAT SONRA SERBEST BIRAKTI

Şüphelinin, ikna çabaları sonucu 3 saat sonra serbest bıraktığı ve başında darp izleri bulunan kadın, kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

İkna çabalarına yanıt vermeyen şüpheli, operasyon düzenleyen özel harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay yerinden kareler;