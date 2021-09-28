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Kadınlar aşçılık eğitimiyle ekonomik hayata katılacak - Son Dakika

Kadınlar aşçılık eğitimiyle ekonomik hayata katılacak

28.09.2021 18:01

Sakarya'da, sosyal yardım alan işsiz kadınların aşçılık eğitimi alıp sosyal ve ekonomik hayata kazandırılması amacıyla hazırlanan "Topraktan Sofraya Kadın Eli" projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya'da, sosyal yardım alan işsiz kadınların aşçılık eğitimi alıp sosyal ve ekonomik hayata kazandırılması amacıyla hazırlanan "Topraktan Sofraya Kadın Eli" projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) düzenlenen imza töreninde konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, dünyanın zengin mutfaklarından birisinin de Sakarya'da bulunduğunu söyledi.

Kentin önemli bir gastronomi destinasyonu olması için gerekli çalışmaların yapıldığını aktaran Kaldırım, "İnşallah şehrimizin hem turizmine hem de gastronomisine ciddi katkı verecek proje olacak." dedi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da kentte sosyal yardım alan kadınların, ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliklerini artırarak sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla geliştirdikleri projenin, 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazandığını belirtti.

"Yöresel ürünlerin satışı ve pazarlaması da yapılacak"

Proje kapsamında SATSO hizmet kampüsünde yaklaşık 400 metrekarelik alanda merkez kurulacağını bildiren Altuğ, şunları kaydetti:

"Merkezde sosyal yardım alan işsiz kadınların sertifikalı temel aşçılık eğitim programlarıyla eğitim almaları ve meslek sahibi olarak sosyal-ekonomik hayata katılmaları sağlanacak. Ayrıca merkezde satış pazarlama sorunu yaşayan kadın kooperatiflerine ayrılan bir bölümde, yöresel ürünlerin de satışı ve pazarlaması yapılacak. Bugün, destek almaya hak kazanan projemiz için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile sözleşme imzalanması ve proje faaliyetlerinin başlanması aşamasına geldik."

Altuğ, Sakarya'nın gastro turizmine katılmasının desteklenmesi, kadın istihdamının artırılması ve kadın kooperatiflerinin satış pazarlama ağının genişletilmesini hedeflediklerini vurgulayarak, merkezde yapılacak yemekler için gerekli malzeme ve ürünlerin kentteki çiftçilerden alınacağını kaydetti.

Mutfakta çalışacak kadınların aşçılık eğitimlerini İŞKUR İl Müdürlüğü, kooperatiflerin satış ve pazarlama konusundaki koordinesini Ticaret İl Müdürlüğünün sağlayacağını bildiren Altuğ, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz de mutfakta kullanılacak ürünlerin direkt tarladan temin edilmesi için çiftçilerle iş birliğini yürütecek. Projede yer alacak kadınlarımız, sosyal yardım alan, çalışma ihtiyacı olan kadınlardan oluşacağı için bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzle iş birliği yapacağız." dedi.

Konuşmaların ardından proje ortaklarıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Kadınlar aşçılık eğitimiyle ekonomik hayata katılacak
Kadınlar aşçılık eğitimiyle ekonomik hayata katılacak
Kadınlar aşçılık eğitimiyle ekonomik hayata katılacak
Kadınlar aşçılık eğitimiyle ekonomik hayata katılacak

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Çetin Oktay Kaldırım, Gastronomi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadınlar aşçılık eğitimiyle ekonomik hayata katılacak - Son Dakika


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