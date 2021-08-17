Sakarya'da kadınlar el emeği ürünlerini panayırda satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor - Son Dakika

Sakarya'da sosyal medya üzerinden bir araya gelen kadınlar, Maltepe Park Atakule'de düzenledikleri panayırda el emeği ürünlerini satışa çıkardı.

Girişimci Hülya Öztürk, AA muhabirine, kadınlar için ticareti kapsamlı hale getirme düşüncesinden hareketle sosyal medyada girişimcilik sayfası kurduklarını belirtti.

Kadınları iş hayatına dahil etmek istediklerini vurgulayan Öztürk, "Girişimci kadınlar olarak Sakarya'da hizmet veriyor ve bu iş birliğiyle rol model olmaya çalışıyoruz. Bu iş birliğini iş hayatına kazandırarak, kadınların ekonomik koşullarını kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Ev hanımı Burcu Özpilavcı da stantta oyuncak, el işi çanta ve örgü bebek sergilediğini belirterek, "Hepsini kendim üretiyorum. Pamuklu iple örerek ürettiğim oyuncaklar çok büyük ilgi gördü." diye konuştu.

Panayır, bugün sona erecek.