Sakarya'da kadınların görüntülerini gizlice çekerek, sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada yayınlayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kimliği tespit edilen Afganistan uyruklu Ş.S. (18) polis ekiplerince yakalandı.
Şüphelinin, adli işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da kadınların görüntüsünü çekerek sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı - Son Dakika