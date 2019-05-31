Sakarya'da Kadir Gecesi idrak ediliyor
20 dakika önce
Sakarya'daki vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazı için camilere akın etti.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:14 Kaynak: AA
'daki vatandaşlar, Kadir Gecesi
dolayısıyla teravih namazı için camilere akın etti. Orhan Gazi
'nin buyruğu üzerine 1323'te Sakarya'nın Adapazarı
ilçesinde inşa edilen Orhan Gazi Camisi'ni, namaza saatler kala dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua etti.
Cami içine sığmayan vatandaşlar, namazlarını avluda kıldı. Çok sayıda kadın ve çocuk da camilere akın etti.
Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.
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