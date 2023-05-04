Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

04.05.2023 15:26

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan araç, karşı şeride geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Vahim kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

D-140 kara yolu Balbalı Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Kuzuluk Mahallesi mevkiine seyir halinde olan N.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

SIKIŞAN YARALILAR GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Kazada, otomobillerdeki Çakıl ile Murat Yılmaz, Hacer, Burak ve İbrahim Tunca, araçlarda sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Hacer Tunca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunca'nın cenazesi ise Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu. Yaralılardan Nihat Çakıl ve Murat Yılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının da durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Kaynak: İHA
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Sakarya, Kuzuluk, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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