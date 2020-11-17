Sakarya'da kafeteryada çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika

Sakarya'da kafeteryada çıkan yangın paniğe sebep oldu

17.11.2020 11:05
Sakarya'da kafeteryada çıkan yangın paniğe sebep oldu, System.String[]

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir kafenin mutfak kısmında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir kafenin mutfak kısmında çıkan yangın paniğe yol açtı. Kafeteryanın üzerinde bulunan binayı saran dumana maruz kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Serdivan ilçesi Medeniyet Bulvarında bulunan bir kafenin mutfak bölümünde sabah saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kafenin mutfak bölümünde yangın çıktı. İlk olarak kafe çalışanlarının müdahale ettiği yangının dumanları kısa sürede kafenin üstende bulunan daireleri etkisi altına aldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Mutfak bölümünde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanana kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken dairelerde kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kısa süreli paniğe neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya'da kafeteryada çıkan yangın paniğe sebep oldu
Sakarya'da kafeteryada çıkan yangın paniğe sebep oldu
Sakarya'da kafeteryada çıkan yangın paniğe sebep oldu
Sakarya'da kafeteryada çıkan yangın paniğe sebep oldu
Sakarya'da kafeteryada çıkan yangın paniğe sebep oldu
Sakarya'da kafeteryada çıkan yangın paniğe sebep oldu
Sakarya'da kafeteryada çıkan yangın paniğe sebep oldu
Sakarya'da kafeteryada çıkan yangın paniğe sebep oldu
Sakarya'da kafeteryada çıkan yangın paniğe sebep oldu
Sakarya'da kafeteryada çıkan yangın paniğe sebep oldu

Serdivan, İtfaiye, Sakarya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da kafeteryada çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gram altının fiyatı 469 liradan işlem görüyor Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu Güldür Güldür Show'un yayın günü yine değiştirildi Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Süper Lig'de hükmen yenilgi kapıda! Nihat Özdemir bizzat duyurdu Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi
İki Hollywood aktörü Ryan Reynolds ve Rob McElhenney Wrexham'ı satın alıyor İki Hollywood aktörü Ryan Reynolds ve Rob McElhenney Wrexham'ı satın alıyor         
11:17
Veda turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İstanbul'a gelmeden önce Türkiye'yi kötüledi Veda turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İstanbul'a gelmeden önce Türkiye'yi kötüledi         
11:01
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti         
10:40
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz         
10:33
Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar         
09:53
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu         
08:09
Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz         
08:08
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 11:28:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da kafeteryada çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei