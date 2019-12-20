Sakarya'da kağıt rölyef sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da kağıt rölyef sergisi - Son Dakika

Sakarya'da kağıt rölyef sergisi

6 saat önce

Sakarya'da "Derine Yolculuk 3" kağıt rölyef sergisi açıldı.

Sakarya'da kağıt rölyef sergisi, System.String[]

Sakarya'da "Derine Yolculuk 3" kağıt rölyef sergisi açıldı.

Belgin Pergel, Emine Uzuner ve Aliye Kanal tarafından yapılan 56 eserden oluşan "Derine Yolculuk 3" kağıt rölyef sergisi, Sakarya Güzel Sanatlar Derneği Sanat Galerisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Pergel, yaptığı açıklamada, iki arkadaşıyla bir yola çıktıklarını ve gruplarının adının "Derine Yolculuk" olduğunu söyledi.

Kağıt rölyef sanatıyla ilgilendiklerini dile getiren Pergel, şu ifadeleri kullandı:

"Safranbolu Kültür Eğitim Merkezinde kurslara başladık. Önce hobi olarak evimize tablo yapmak istedik. Sonra çok ilgimizi çekti. Güzelliği ortaya çıkan eserler bizi mutlu etti. Sergi açmaya karar verdik ve birleştik. Haziran ve eylül aylarında sergi açtık. Buraya geldik, heyecanlıyız. Ev hanımlarının içinde cevher olduğuna inanıyoruz. Sanata atıldıktan sonra hayatımızda değişiklikler oldu, beğenilmek, değer görmek çok daha farklı. Hiçbir ev hanımı kendini eve kapatmasın, sanatsal faaliyetlerle uğraşsın."

Sergi, 26 Aralık Perşembe gününe kadar gezilebilecek.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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