Sakarya'da kahvehanedeki silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da kahvehanedeki silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

20.03.2022 13:08
Sakarya'da kahvehanedeki silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçedeki bir kahvehanede 18 Mart akşamı çıkan silahlı kavgada Adem Bir'i (47) tüfekle öldüren ve kaçmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınan Z.B'nin (52) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Z.B, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, 18 mart, Arifiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da kahvehanedeki silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da kahvehanedeki silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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