Sakarya'da kamu hastanelerinde masa başında çalışanlara fiziksel aktivite hatırlatılacak - Son Dakika
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Sakarya'da kamu hastanelerinde masa başında çalışanlara fiziksel aktivite hatırlatılacak

21.04.2022 13:31
Sakarya'da kamu hastanelerinde masa başında çalışanlara fiziksel aktivite hatırlatılacak

Sakara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi tarafından masa başı çalışanlara egzersiz ve günlük su tüketimini hatırlatmaya yönelik hazırlanan çalışma hayata geçirildi.

Sakara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi tarafından masa başı çalışanlara egzersiz ve günlük su tüketimini hatırlatmaya yönelik hazırlanan çalışma hayata geçirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, programın kamu kurumlarında ilk olma özelliği taşıdığı, İl Sağlık Müdürlüğü personeli başta olmak üzere kamu hastanelerinde de uygulamaya gireceği belirtildi.

Çalışma kapsamında, fiziksel aktivite ve su tüketimi konusunda personelin iş yeri bilgisayarına gün içerisinde planlanan saatlerde uyarılar gönderileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu uygulamayla masa başı çalışanlarının sağlığının korunması hedef alınarak uzun süren hareketsizliğin ve buna bağlı oluşabilecek birçok kas-iskelet sistemi rahatsızlığının önlenmesi amaçlanıyor. İl Sağlık Müdürlüğü personeli iş yeri bilgisayarlarının ekranında yapılan düzenleme dahilinde günde bir kez sağlıkla ilgili uyarı mesajları; 'Su İçtin mi?', 'Hareket Et!', 'Masa başı egzersizini aksatma!' şeklinde gönderiliyor. Haftada 3-4 kez, 30-60 dakikalık orta şiddette yapılan fiziksel aktivite, yürüyüş, günlük atılan 10 bin adım ve ortalama 10-12 bardak içilen suyun sağlığımız üzerinde olumlu etki oluşturacağı belirtiliyor. İl Sağlık Müdürlüğü halk sağlığı uzmanı Dr. Şeyma Tok ve diyetisyen Tamer Ezen tarafından hazırlanan masa başı çalışanlar için egzersiz videosu sosyal medya hesaplarından da paylaşacak."

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İl Sağlık Müdürlüğü, İskelet, Kamu, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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