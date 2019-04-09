Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sakarya'da Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

Sakarya'da, inşaat malzemesi taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sakarya'da Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Sakarya'da, inşaat malzemesi taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'ndan Adapazarı istikametine giden İdris D'nin kullandığı 54 FZ 784 kamyon, Esentepe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) su arıtma tesislerinin bahçesine devrildi.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü İdris D. ve araçta bulunan Cumhur K, itfaiye ekipleri ve tesis görevlilerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekipleri, kamyonun altında kalan Fevzi Erdoğan'ın ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yapan kamyon, vinçle olay yerinden kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:13 Kaynak: AA
D-100 Karayolu, Sakarya, Güncel
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