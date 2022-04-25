Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

25.04.2022 17:08

Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı varSAKARYA Sakarya'nın Söğütlü ilçesi D 650 Karayolu'nda şehir içi yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

SAKARYA Sakarya'nın Söğütlü ilçesi D 650 Karayolu'nda şehir içi yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, Söğütlü ilçesi D-650 Karayolu Rüstemler Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana geldi. 16 U 8051 plakalı kamyon ile 54 J 2561 plakalı şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

YORUMLAR
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Söğütlü, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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