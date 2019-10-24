Son Dakika Haberleri: Sakarya'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Sakarya'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

41 dakika önce

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sakarya'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

D-650 kara yolunda Adapazarı istikametine giden Fatih Ö. idaresindeki 14 LB 376 plakalı kamyonet, Yukarı Kirazca mevkisinde aynı yönde ilerleyen Halil Ş. yönetimindeki 63 KL 989 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kamyonette bulunan Ersin Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın'ın cesedi, otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine nakledildi. Kamyonet sürücüsü Fatih Ö. ise sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili tır sürücüsü ile hastanedeki tedavisi tamamlanan kamyonet sürücüsü Fatih Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Halil Ş. ise serbest bırakıldı.

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:52 Kaynak: AA
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