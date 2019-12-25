Sakarya'da kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Sakarya'da kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonet çarpan kadın yaşamını yitirdi.

Sakarya'da kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonet çarpan kadın yaşamını yitirdi.

Kaynarca ilçesinde yaşayan Ayşe Kırmızıkan'a (49), dün akşam saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken E.S'nin kullandığı 54 BR 884 plakalı kamyonet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Üç çocuk annesi Kırmızıkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayşe Kırmızıkan'ın cenazesi, Kaynarca İşaret Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rüzgarın etkisiyle savrulan kadın, güvenlik kulübesine çarptı
Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü Hollanda'da kadın cinayeti: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulundu İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı

Son Dakika Haberleri
20:16 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
20:15 Sudan'da Noel ayini düzenlendi - Son Dakika
20:15 AK Parti'li Yazıcı'dan sözde Emeni soykırım yasasını kabul eden ABD Senatosu'na tepki - Son Dakika
20:14 Batman valiliği, ahmet için yardım komisyonu kurdu - Son Dakika
20:13 Kars bilal erdoğan 21'inci yüzyıl türkiye'si sizlerin eseri olacak - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika
18:44 Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:18:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]