Kamyonetin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Kenan Sofuoğlu Caddesi'nde E.K. idaresindeki 34 FAF 59 plakalı kamyonet, Darboğaz Sokak mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Semih Devran'a (70) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Devran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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