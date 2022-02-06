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Kamyonet karşı şeritte ışıkta bekleyen otomobile çarptı - Son Dakika

Kamyonet karşı şeritte ışıkta bekleyen otomobile çarptı

06.02.2022 13:07
Kamyonet karşı şeritte ışıkta bekleyen otomobile çarptı

Sakarya'nın Karasu ilçesi D650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet önce refüje daha sonrasında ise karşı şeritte ışıkta bekleyen otomobile çarptı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi D650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet önce refüje daha sonrasında ise karşı şeritte ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Karasu-Adapazarı D650 karayolu Tuzla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametine doğru ilerlemekte olan İ.B. idaresindeki 14 FM 189 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet önce refüje daha sonrasında ise karşı şeritte kırmızı ışıkta beklemekte olan S.G. idaresindeki 34 AGH 653 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; Karasu istikametine doğru seyir halinde olan kamyonetin kontrolden çıkarak savrulması ve daha sonrasında karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması yer alıyor. - SAKARYA

Kamyonet karşı şeritte ışıkta bekleyen otomobile çarptı

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Kamyonet, Sakarya, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet karşı şeritte ışıkta bekleyen otomobile çarptı - Son Dakika


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