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Sakarya'da kamyonlarda 14 milyon 510 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Sakarya'da kamyonlarda 14 milyon 510 bin kaçak makaron ele geçirildi

07.02.2022 13:28
Sakarya'da kamyonlarda 14 milyon 510 bin kaçak makaron ele geçirildi

Sakarya'da durdurulan kamyonlarda 14 milyon 510 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da durdurulan kamyonlarda 14 milyon 510 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, durdurulan 3 kamyonda yaptıkları aramalarda, 14 milyon 510 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücüler T.İ, H.Y. ve T.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Sakarya, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da kamyonlarda 14 milyon 510 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da kamyonlarda 14 milyon 510 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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